Hospitais regionais realizam mais de 3.500 atendimentos no fim de semana

O final de semana foi bastante movimentado nos hospitais regionais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde. Juntos, realizaram 3. 573 atendimentos. O destaque foi para o Hospital Regional de Itabaiana, que já possui um tomógrafo próprio instalado nesta gestão em pleno funcionamento, que realizou 772 atendimentos com 753 altas e teve entre os seus usuários 43 vítimas de acidentes de moto e quatro de carro.

Dos 800 atendimentos, 461 foram feitos na clínica médica, 70 na Ortopedia, 73 no ambulatório pediátrico, 165 na sala de sutura e os demais nas outras especialidades ofertadas pela unidade. Já o hospital Regional de Propriá, na região Ribeirinha do estado, prestou assistência a 682 usuários. A maior demanda de pacientes foi para a clínica médica, que registrou 366 atendimentos contra a pediátrica, que somou 197 pequenos usuários. A clínica cirúrgica totalizou 48 atendimentos e a ortopedia, 43.

No Sertão sergipano, o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória somou 527 atendimentos, sendo 426 na clínica médica, 93 na pediátrica, enquanto os demais pacientes foram assistidos em outras especialidades. Na Região Sul de Sergipe, o Regional de Estância atendeu no final de semana a 540 usuários. Como nas demais unidades, a maior demanda concentrou-se na clínica médica, com 335 pacientes assistidos, seguida da pediátrica com o registro de 129 atendimentos, e a cirúrgica com 76 usuários.

Instalado na Região Metropolitana da capital, o Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro prestou assistência a 714 pacientes. A clínica médica assinalou 519 atendimentos, a pediatria 148 e a obstétrica, 47. Dos pacientes atendidos no Pronto Socorro, 09 ficaram internados, 02 transferidos e os demais liberados para casa, após receber atendimento médico adequado. Os demais pacientes permaneceram no Hospital Regional de Socorro, mesmo os casos graves, comprovando a qualidade dos serviços prestados à população. Todas as gestantes que procuraram a Maternidade de Nossa Senhora do Socorro, foram devidamente atendidas pela equipe de obstetrícia.

Em Lagarto, das 449 pessoas atendidas, 247 estavam na ala verde, 27 na azul, 30 Laranja, 143 amarela e dois na vermelha. Na unidade, 29 pessoas ficaram internadas e tiveram todo o atendimento necessário. O HU de Lagarto, realizou, ainda uma cirurgia geral, realizou quatro atendimentos na pediatria, o mesmo número na ortopedia e 20 clínica médica.

Fonte e foto SES