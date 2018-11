Hostels da Hi Brasil investem em qualidade, susptentabilidade e elogiam nova diretoria

05/11/18 - 11:16:22

A HI Hostel Brasil, que representa no país a marca “Hostelling International”, maior rede de hostels do mundo, elegeu em seu Encontro Anual de Proprietários de Hostels, realizado em Aracaju/Sergipe, sua nova diretoria e certificou o primeiro hostel latino-americano com o selo HI de Qualidade e Sustentabilidade.

O encontro foi marcado por palestras sobre as perspectivas do mercado de hostels, turismo de experiência e turismo sustentável, além da apresentação do Programa de Qualidade e Sustentabilidade da rede HI (HI Q & S), programa que obteve o reconhecimento do Conselho Global de Turismo Sustentável e é focado na gestão do hostel, satisfação do cliente e nos pilares da sustentabilidade. Na ocasião entregou-se o certificado ao Adrena Sport Hostel de Belo Horizonte, o primeiro hostel latino-americano a receber o selo HI Q & S.

Também foram discutidos o poder do associativismo e os novos rumos da rede HI no país, através da oficina de planejamento estratégico para nortear a nova diretoria, composta por jovens proprietários de hostels que assumirão em 2019, com mandato de 02 anos.

A programação social e cultural também foi intensa, focada no turismo de experiência, com um city tour muito especial realizado na Marinete do Forró e momentos de muita adrenalina com o pessoal dos hostels provando sua coragem nas pistas do Kartódromo de Aracaju. As noites de abertura e encerramento do Encontro aconteceram no Aju Hostel, o anfitrião do Encontro deste ano, com muita música e poesia e as presenças de Chiquinho do Além Mar e Forró de Mala e Cuia, que aqueceram os convidados na abertura do evento. Na noite de sábado foi promovido o Sarau do Bem, com vários artistas, poetas e músicos de Sergipe, além de uma feirinha com artesanato e produtos locais. O evento contou com apoio do SEBRAE/Sergipe, Oceanário de Aracaju – Projeto Tamar, ABIH – Sergipe e Prefeitura Municipal de Aracaju.

Fonte e foto assessoria