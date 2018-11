MNSL registra 106 atendimentos e 37 partos no fim de semana prolongado

05/11/18 - 11:21:57

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), responsável pelo acolhimento de gestantes e parturientes de alto risco,assegurou atendimento a 106 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o balanço no período de 02,03 e 04 de novembro,a maternidade recebeu esses pacientes, em sua maioria de baixa complexidade, sendo 44 internamentos, 57 atendimentos com alta e cinco transferências. É o que aponta a estatística do balanço da instituição, divulgada nesta segunda, 5, com base em seus relatórios de produção.

“Durante o feriado e final de semana, atendemos um número de gestantes dentro do esperado quando conseguimos cinco transferências, direcionando uma assistência humanizada e qualificada aos que passaram por está unidade’ , destacou a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

No Centro Cirúrgico da unidade, foram contabilizados no período, 39 procedimentos, entre eles, 37 partos, uma cirurgia obstétrica e uma cirurgia em recém-nascido, informou, Camilla Tâmara Farias Santos.

Assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todos os pacientes de alto risco que dão entrada na instituição. Além dessas usuárias, a unidade ainda abre portas para gestantes que vêm de outros estados, a exemplo de Rio Real- Bahia, que teve um atendimento no domingo, 4. A MNSL atende também vítima de violência sexual, durante o final de semana, não houve registro de atendimento.

Horário de Atendimento: 24h

Localização : Av. Tancredo NEVES, Nº 5.700

Telefone(79) 3225-8650

Foto: Flávia Pacheco ASCOM SES