MULHER MATA O MARIDO DURANTE A MADRUGADA EM ITABAIANA

05/11/18 - 08:03:28

Um homem que não teve seu nome revelado foi assassinado a golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (05) no município de Itabaiana.

As primeiras informações são de que o homem foi golpeado com faca pela própria mulher. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital Regional de Itabaiana, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu.

Não há até o momento informações sobre o que teria provocado a desavença do casal que terminou com a morte do marido.

Outro assassinato – um homem foi assassinado a tiros na noite de ontem deste domingo, próximo ao mercado de Itabaiana. A vítima seria um homem que trabalhava como “flanelinha”.

Foto ilustração