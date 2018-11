Policial Militar à paisana frustra assalto no interior do estado

05/11/18 - 09:22:04

Sargento da PM frustra assalto, suspeito é ferido e outros dois detidos em Areia Branca

Uma tentativa de assalto ocorrida no inicio da manhã desta segunda-feira (05) na BR-235, na entrada do Povoado Pedrinhas, em Areia Branca, terminou com um elementos ferido e três presos.

A tentativa de assalto aconteceu em um ponto de ônibus onde as pessoas aguardavam o coletivo. Os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, e um sargento da PM que estava à paisana, ao notar que um dos elementos estava armado reagiu e tentou evitar o assalto que terminou com o homem baleado.

Policiais militares do 3º Batalhão montaram um cerco e prenderam dois elementos que chegaram para dar ajuda ao comparsa.Um quarto suspeito não foi localizado.

O assaltante baleado recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado para a delegacia.