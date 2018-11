PREFEITURA ARACAJU E FECOMÉRCIO LANÇAM O NATAL ILUMINADO 2018

05/11/18 - 14:01:13

A partir do dia 30 de novembro, o Centro de Aracaju volta a ser iluminado pelas luzes natalinas. O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio), Laércio Oliveira, assinaram na manhã desta segunda-feira, 5, o convênio que assegura a realização do Natal Iluminado 2018. Além da assinatura do convênio, foi apresentado o complexo arquitetônico que será executado na praça Fausto Cardoso e no calçadão da rua João Pessoa, incluso no projeto deste ano.

Durante a solenidade, o prefeito Edvaldo Nogueira lembrou que a retomada da iluminação natalina, no ano passado, reascendeu nos aracajuanos o espírito da época. “Demos início a esse projeto na minha outra gestão, conseguimos representatividade e a iluminação já estava se espalhando por diversos pontos de Aracaju, contemplando, não somente a zona Sul, mas também a zona Norte. Infelizmente, a gestão que me sucedeu não deu continuidade, liquidou a decoração natalina, e a população sentiu isso. Mas como tudo tem uma razão de ser, retornamos ao comando da gestão municipal, retomamos o projeto, através desta parceria com a Fecomércio, e reavivamos nos aracajuanos o espírito natalino”, destacou o prefeito.

O gestor lembrou que as parcerias com o setor privado se tornaram fundamentais para a condução da sua gestão e que, sem elas, não seria possível dar continuidade ao Natal Iluminado, como foi previsto no ano passado. Ele enfatizou, também, que a consolidação do projeto, neste ano, fortalece a proposta de tornar Aracaju referência no período natalino. “Ninguém consegue nada sozinho. E a decoração natalina é a prova disso. Em virtude das dificuldades financeiras, firmamos essa parceria no ano passado e ela deu tão certo que vamos repetir este ano com mais luzes, árvores, brilho e com vasta programação. A ideia é comemorar o Natal e, aos poucos, tornar Aracaju uma referência de capital brasileira nessa época, trazendo turistas, desenvolvimento, progresso e renda. Por isso, agradeço a Fecomércio, a Energisa, a Celse e todas as entidades que se somam a Prefeitura para a realização do Natal Iluminado 2018”, afirmou o gestor.

O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, comemorou a parceria com a Prefeitura de Aracaju e disse estar confiante no sucesso da edição 2018 do evento natalino. “É a concepção de um projeto que vai trazer mais alegria e bem-estar para os aracajuanos. Preparamos o projeto, mas foi a sensibilidade do prefeito Edvaldo Nogueira que coroou esse momento. É mais um dia muito feliz. No ano passado construímos o sonho e começamos a alimentá-lo. Mas no dia do lançamento entendemos que o projeto precisava ser ajustado para que Aracaju se tornasse referência. O desafio estava posto e precisávamos unir forças. E graças as entidades que se somaram neste ano, vamos conseguir realizar um grande evento que não terá só a beleza das luzes, mas grande programação”, enalteceu.

O projeto

O Natal Iluminado 2018 se inicia no dia 30 de novembro, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. Ao todo, serão 400 mil pontos de luz para decoração da praça Fausto Cardoso e do calçadão da rua João Pessoa. O projeto prevê, ainda, a iluminação da ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore com 15 metros de altura. A programação se estende até o dia 6 de janeiro de 2019 e inclui apresentações culturais, que se iniciarão, sempre, nos fins de tarde, movimentando o centro comercial.

Com o convênio firmado, a Prefeitura se responsabilizará por toda a infraestrutura necessária à realização do evento, garantindo a segurança, a liberação do espaço público e a limpeza pública. Já a Fecomércio ficará responsável pela decoração natalina, enquanto a Energisa, pelo fornecimento de energia para a iluminação da praça Fausto Cardoso e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A, para o calçadão da rua João Pessoa.

Para o presidente da CDL Aracaju, Breno Barreto, a iniciativa refletirá de maneira positiva no comércio local. “É um presente que Sergipe vem ganhando, desde o ano passado e que deverá se estender por, pelo menos, mais dois anos, gerando um clima natalino, onde também reflete nas vendas do comércio. O varejo deverá ter um aumento que varia entre 7 a 8%, então, acredito eu, com a contemplação do calçadão, vai atrair mais pessoas para localidade. O anúncio já deixa os lojistas mais confiantes”, ressaltou.

Participaram da solenidade os vereadores Nitinho Vitale, Fábio Meireles, Jason Neto, Antônio Bittencourt, Zezinho do Bugio, Vinícius Porto, Manoel Marcos e Dr. Gonzaga, o superintendente da Fecomércio, Maurício Oliveira, o diretor da Fecomércio e coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, o diretor de Operações da Celse, Ronan Dias, o diretor técnico da Energisa, Juliano Ferraz, além de todos os secretários municipais da Prefeitura de Aracaju.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes