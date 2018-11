Riachuelo: Jogo beneficente será realizado pela sexta vez dia 15 de dezembro

05/11/18 - 05:49:57

A 6ª edição do jogo beneficente “Taislan Vs Amigos” em prol do Hospital de Caridade da cidade, e famílias carentes, será realizado dia 15 de dezembro, a partir das 15Hs no estádio Walter Franco, no povoado Central, em Riachuelo (SE).

O evento tem como intuito arrecadar alimentos não perecível, para o Hospital do município, e famílias fragilizadas socialmente.

Os organizadores aproveitam o espaço e convida a todos para este ato de grande importância social, doando 1 kg de alimento.

Quem quiser contribuir entrar em contato pelo telefone (Whatsapp) (79) 9-8862-6064 – Taislan.

Por Nivaldo Leão