Secretaria de Educação divulga Cadastro de Reserva para Estágio

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou na quarta-feira, 31, a lista do Cadastro de Reserva com os classificados no Processo Seletivo de estudantes do ensino superior para estágio não obrigatório. Foram contemplados estudantes de 35 cursos diferentes de instituições de ensino superior conveniadas com a Seed, sendo elas: faculdades Pio Décimo, Amadeus, Estácio de Sá, Jardins, Maurício de Nassau, São Luís de França, de Administração e Negócios de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes e Instituto Federal de Sergipe.

De acordo com a técnica do setor de Estágio da Seed, Maria Auxiliadora Machado, ao todo, 3.782 estudantes se inscreveram para o Processo Seletivo. “Vale destacar que essa lista é um Cadastro de Reservas. Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Educação. À medida que a Seed for chamando os selecionados, será publicada a convocação no portal da Secretaria”, explicou.

Os estudantes que forem chamados para estágio deverão exercer atividades na sede das Diretorias de Educação, unidades de ensino ou na Seed. A jornada de atividades será de quatro horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, que poderão ser realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Secretaria. O candidato selecionado e convocado receberá bolsa de estágio no valor de R$ 562,00 (já com o valor do auxílio transporte). O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Convocação

As convocações dos selecionados serão realizadas mediante publicação de Relação de Candidatos Classificados/Convocados no site da Secretaria de Estado da Educação. Os candidatos convocados deverão comparecer ao Setor de Estágio/DRH/SEED, na data solicitada, devendo apresentar a seguinte documentação: cópia de documento de identidade (com foto); cópia de documento do Cadastro de Pessoa Física (CPF); histórico escolar emitido pela Instituição de Ensino, no qual conste carga horária e período que está cursando, além da média geral ponderada (MGP) informada na inscrição; declaração de matrícula do período vigente (com data atual); cópia de comprovante de residência; cópia de comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; uma foto 3×4; Declaração médica comprobatória para candidatos portadores de deficiência.

No histórico que será apresentado deverá constar a média informada pelo aluno no momento da inscrição, independente de alteração de período.

As listas do Cadastro de Reserva podem ser acessadas nos links abaixo:

Aracaju

Municípios do interior

Foto Maria Odilia