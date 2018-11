SES abre o centro cirúrgico do Hospital de São Cristóvão

05/11/18 - 16:48:39

O Senhor dos Passos será retaguarda do Huse nas pequenas cirurgias vasculares

Fechado desde que foi implantado em janeiro deste ano, o centro cirúrgico do Hospital Senhor dos Passos foi aberto pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na manhã desta segunda-feira, 5, com a realização de dois pequenos procedimentos na área vascular. A unidade hospitalar beneficente do município de São Cristóvão será retaguarda do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) para esse tipo de cirurgia. Elas serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Para a secretária Adjunta da SES, Adriana Menezes, essa ação da Secretaria de Estado da Saúde vislumbra a orientação do Governador Belivaldo Chagas para que a Sectretaria some forças para dar apoio aos hospitais para que eles possam contribuir com as demandas que chegam na rede estadual. “A descentralização de mais essa demanda será de suma importância para continuarmos com nosso foco de manter os corredores do Huse vazios. O hospital servirá, agora, de retaguarda para pequenas cirurgias vasculares”, explica.

A gerente Administrativa do Senhor dos Passos, Zaira Oliveira Góes, conta que a Secretaria de Estado da Saúde já havia contratualizado com o Hospital de São Cristóvão, 20 leitos clínicos e quatro de áreas críticas (amarela e vermelha) que, contempla ainda consultas na área de clínica geral e atendimento de porta. “ Hoje foi dado o start do centro cirúrgico depois de 10 meses parado”, comemorou Zaira Oliveira Góes.

Para a coordenadora de Enfermagem, Rosimeire da Silva Valadão, o dia de hoje foi um grande passo que o hospital deu no campo vascular e explica que em Sergipe a população precisa de vazões como o Senhor dos Passos, viabilizando o acesso ao serviço. “Iniciamos com dois pequenos procedimentos, uma amputação e um debridamento – utiliza métodos cirúrgicos para remoção do tecido necrótico. As pacientes estão em recuperação pós-anestésica e após o período em observação serão liberadas para internamento”, informou.

A coordenadora avalia que, apesar de o centro cirúrgico ter sido aberto para pequenos procedimentos, esse fato, por si só, já é um grande avanço, tanto para os profissionais que atuam no serviço quanto para a população que usa o Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, a equipe do centro cirúrgico e a própria direção pretendem pleitear outras especialidades cirúrgicas de pequeno porte.

O cirurgião vascular Argos Fernandes declarou sua satisfação com esse novo momento vivido pela unidade hospitalar. “É gratificante vir hoje aqui para dar esse pontapé inicial, realizar os novos procedimentos que o hospital passa a oferecer. Isso é importante porque há uma demanda muito grande e a população é muito carente de serviços básicos. Então é uma boa iniciativa um hospital fora do centro de Aracaju dando um suporte que vai melhorar o fluxo do serviço e o acesso aos usuários do SUS”, disse.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES