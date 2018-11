SERGIPE É DESTAQUE NA REVISTA GOL DO MÊS DE NOVEMBRO

06/11/18 - 15:44:27

Com o título ‘Da capital ao sertão’, a Revista Gol, publicação presente em todas as aeronaves da empresa que circulam pelo Brasil e em mais 16 países, trouxe como destaque o destino Sergipe, com um texto rico em detalhes e fotografias dos principais pontos turísticos do Estado. A revista tem distribuição gratuita entre os clientes dos 910 voos diários e para os mais de 71 destinos que a companhia atua.

A jornalista Larissa Farias, destaca que ‘entre museus, mercados e belas praias, Sergipe tem encantos de norte a sul’, estampando uma foto paradisíaca da Praia do Saco. A matéria ocupa 10 páginas da revista falando dos atrativos turísticos, gastronomia, cultura e artesanato. Entre os destinos, estão: Crôa do Goré, Praia do Saco, Lago dos Tambaquis (Abaís), Oceanário de Aracaju, Museu da Gente Sergipana, Mercados Centrais, Passarela do Caranguejo e Cânions de Xingó.

Encantado com a repercussão positiva sobre o destino Sergipe, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, afirmou que a publicação deve atrair mais turistas. “Sergipe possui uma gama de atrativos que vão desde nossas praias aos encantos do Velho Chico e apresentar nossas potencialidades nesta edição, só fortalece o trabalho em promover ainda mais o destino”, concluiu.

