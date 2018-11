O Governador Belivaldo Chagas realizou em julho deste ano, ao lado do diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, a entrega da nova unidade de urgência do Instituto. Com funcionamento em novo local, na avenida Desembargador Maynard em Aracaju, anexo ao Hospital Cirurgia, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) completa 120 dias de funcionamento. A unidade funcionava anteriormente anexo ao Hospital da Polícia Militar, na zona norte da capital.

O serviço, que atua de maneira independente mantem como objetivo proporcionar maior resolutividade às demandas de urgência dos beneficiários reformulando não só a estrutura física e localização, agora em uma região centralizada e com vias de acesso mais facilitadas, como também o modelo de assistência.

De acordo com a coordenadora do SPA, Renata Pinho, a capacitação dos profissionais é um fator fundamental dessa renovação. “Estamos em funcionamento há 120 dias e já podemos perceber as mudanças começando com a capacitação contínua de todos os profissionais e a setorização dos serviços como nutrição, enfermagem e farmácia dando maior fluxo aos mais de 5 mil atendimentos que estão sendo realizados por mês”, explica.

A coordenadora conta ainda que o registro de sugestões, dúvidas e reclamações por meio da ouvidoria também contribui para o alinhamento do serviço, bem como a modernização do sistema com o início da implantação do prontuário eletrônico.

Estrutura – O Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia foi inaugurado no dia 03 de julho e oferece assistência 24 horas, adulto e pediátrica, em um espaço com aproximadamente 1400 metros quadrados, sala de ortopedia, consultório cirúrgico, sala de estabilização, enfermarias masculina e feminina, sala de observação, isolamento, Ala Pediátrica, além de Ouvidoria.