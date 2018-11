ADVOGADO SERGIPANO ASSUME EXPANSÃO NACIONAL DO APL

06/11/18 - 05:39:58

O advogado Saulo Vieira, assume a Direção Nacional de Expansão da maior iniciativa liberal dentro da advocacia: Os Advogados pela Liberdade. Além de promover a disseminação das ideias de liberdade com uma agenda voltada a este fim, o APL, como é conhecido, atua nos tribunais quando o Estado atenta contra as liberdades individuais da população.

“Agradeço a confiança e a parceria do meu amigo e Diretor presidente Maurício Martins, vivemos um momento histórico no Brasil e cabe a nós, advogados com princípios liberais, lutar pela efetivação das liberdades individuais e do estado democrático de direito independente de quem esteja na condução do nosso país” (Saulo Vieira).

Saulo, que recentemente inaugurou seu novo escritório na cidade de São Paulo, afirma que deve ficar os próximos 15 dias na capital paulista afim de instalar a Coordenação Estadual dos Advogados pela Liberdade / SP, depois deve cumprir a agenda de expansão dessa que promete ser a principal célula em defesa das liberdades no judiciário brasileiro.

Fonte e foto assessoria