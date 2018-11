Alimentação Escolar: São Cristóvão recebe menção honrosa do Ministério Público

A Prefeitura de São Cristóvão mudou a realidade da educação municipal. Antes, lembrada pelo descaso, principalmente, em relação à alimentação escolar, hoje tornou-se referência no estado e destaque no cenário nacional. Por meio da Secretaria de Educação, o programa “Meu Primeiro Lanchinho”, recebeu do Projeto do Ministério Público pela Educação (MPEduc), em parceria com o Ministério Público Federal, menção honrosa durante audiência pública que aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no auditório do Ministério Público Estadual, em Aracaju.

O prefeito Marcos Santana, acompanhado do secretariado municipal, participou da reunião e destacou os percalços e os bons resultados que o programa vem conseguindo. “As prefeituras do interior sergipano passam por várias dificuldades de recursos públicos e grandes encargos. E sermos indicados por estarmos executando boas ideias nos faz sentirmos fortalecidos. É um sinal de que o nosso trabalho está seguindo na direção certa. Nosso município é o último em renda per capita de Sergipe, e sabemos da necessidade das famílias sancristovenses no tocante à alimentação de seus filhos, por isto criamos o programa ‘Primeiro Lanchinho’. A gente sabe que muitos deles vão para a escola sem se alimentar, e com este programa buscamos dar aos estudantes uma primeira refeição, assim que eles chegam às escolas, para que nossos alunos não fiquem esperando para comer apenas na hora do intervalo”, pontuou o prefeito.

Para o procurador chefe-substituto do Ministério Público Federal em Sergipe, Ramiro Rockenbach os avanços alcançados nos 13 anos do MPEduc, mostra que os investimentos de fato dão resultado e a qualidade educacional alcança novos patamares. “Felizmente o estado de Sergipe deixou a desonrosa última colocação do Inep, melhorou os índices de educação em todos os níveis. Conseguimos grandes avanços na alimentação escolar, na educação inclusiva, na questão estrutural, reformas de escolas e outros itens. Estamos confiantes que com estes resultados podemos fazer muito mais pela educação no estado”, frisou Rockenbach.

MPEDUC

Foi firmado no final de 2015 e início de 2016 por todos os municípios do estado de Sergipe. Na ocasião, os gestores se comprometeram a adotar medidas efetivas para assegurar educação de qualidade aos alunos e alunas da rede pública, abordando os oito aspectos do Projeto MPEduc: estrutura física, pedagógico, inclusão, alimentação escolar, transporte escolar, programas do governo federal e funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise de prestação de contas de verbas direcionadas para a educação.

Presenças

Participaram do evento, as secretárias de Educação de São Cristóvão, Quitéria Barros; de Governo e Relações Comunitárias, Paola Santana; de Assistência Social e do Trabalho, Elaine Barroso; o secretário da Fazenda, Eldro da França; o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Carlos Melo; o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (FUNDACT), Gaspeu Fontes e o superintendente de Trânsito e Transportes de São Cristóvão, Major J. Luiz.

