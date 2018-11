ARACAJU:MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA É TEMA DE EVENTO NACIONAL

06/11/18 - 14:14:29

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos científicos que vem ocorrendo por todas as regiões do país e que marca o primeiro aniversário da lei que modernizou as relações de trabalho no Brasil, chega agora a Sergipe. O evento será realizado no dia 08 de novembro, às 19h, na Av. Santos Dumont, 737 – Atalaia, Aracaju – SE.

O objetivo do projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da nova lei trabalhista. Para tanto, os organizadores reuniram alguns dos mais renomados juristas da área do Direito do Trabalho no Brasil. O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, e já percorreu 15 municípios brasileiros.

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira, “as Jornadas vêm para ser um instrumento de desmistificação da modernização da legislação trabalhista. Estamos reunindo os mais importantes técnicos da área no país para debater o tema”.

Segundo o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte Neto, que é vice-presidente do TRT21 e Diretor Científico do IBEC – Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, “as Jornadas se prestarão a discutir a nova lei trabalhista em um ambiente eminentemente acadêmico, tendo como reflexo natural a melhor compreensão da lei, quer seja pelos operadores do Direito, quer seja pela população em geral”.

A Secretaria-Geral da Presidência da República oferece apoio institucional a este projeto, idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura (IBEC), por se tratar de uma discussão estratégica para o país e, em última análise, pelo fato da modernização trabalhista representar importante instrumento gerador de empregos e crescimento econômico do país.

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde os interessados podem realizar as inscrições para qualquer uma das edições estaduais das jornadas. As inscrições são gratuitas.

RFB Comunicação