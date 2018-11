Bigode do Santa Maria agradece a Emurb pelas reivindicações atendidas

06/11/18 - 13:29:42

por Abrahão Crispim

Durante o Pequeno Expediente, na manhã desta terça-feira, 6, o vereador Bigode do Santa Maria (MDB) agradeceu as pessoas e os órgãos públicos que sempre atendem as suas reivindicações em prol da população mais carente.

O parlamentar salientou que diversos bairros da Capital, já receberam os trabalhos de operação tapa-buracos e trocas de luminárias. “Em pouco tempo de trabalho, a Emurb vem mostrando comprometimento com a nossa Capital, pois já atendeu inúmeros serviços para melhorias dos bairros”, ressaltou.

Por fim, o vereador agradeceu o empenho da equipe do Prefeito Edvaldo Nogueira que vem atendendo as solicitações em conjunto com o mandato do vereador construindo uma Aracaju cada vez melhor.

Foto: Gilton Rosas