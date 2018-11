Edvaldo inaugura obra de infraestrutura no bairro Coqueiral

06/11/18 - 07:14:44

O prefeito Edvaldo Nogueira deu novo sentido à vida dos moradores do bairro Coqueiral, zona Norte de Aracaju, na noite desta segunda-feira, 5. O gestor inaugurou os serviços complementares de infraestrutura da localidade, pondo fim à angústia de famílias que viveram, por muitos anos, na poeira e na lama. A retomada da obra, que ficou paralisada na gestão passada, é mais um compromisso firmado por Edvaldo que se concretiza. Foram investidos na comunidade R$ 5,5 milhões, conveniados com o Governo Federal, para execução da última fase do projeto.

Durante seu discurso, o prefeito lembrou que essa foi a primeira grande obra retomada na sua atual gestão. “Esta obra significa muito para mim porque a primeira que retomei no meu governo cumprindo mais um compromisso com a sociedade. A minha maior alegria é poder realizar obras para que mais precisa. Quem viveu aqui e quem conhece o Coqueiral há 10 anos, sabe o quanto melhorou e avançou. Assumi a Prefeitura de Aracaju com dívidas e grandes problemas. Mas não me abati. Fui atrás de empréstimos para contrapartidas e consegui retomar obras como esta, reafirmando meu compromisso com os aracajuanos”, afirmou Edvaldo.

O prefeito recordou que as primeiras etapas do projeto, cujo investimento somou mais de R$20 milhões, foram executadas na sua administração anterior, mas enfatizou que, por falta de comprometimento da gestão passada, a obra não foi concluída. “Aqui ninguém entrava, era um local de difícil acesso. Por isso me comprometi com as famílias em 2006 e garanti que ia trabalhar. Em 2008, quando fui reeleito, reafirmei que faria a obra. Já em 2010, o governo federal lançou o Pacto de Aceleração do Crescimento, PAC, e através dele, conseguimos R$99 milhões para a capital. Priorizei o Coqueiral, com R$30 milhões, e o Santa Maria, com R$66 milhões”, explicou continuando.

“Executamos a primeira fase, com a construção de casas e na realização de obras de esgotamento e urbanização e deixamos o dinheiro em caixa para a conclusão. Mas não terminaram. Foi preciso que a gente voltasse ao comando para que o sofrimento acabasse. Corremos, lutamos para manter o recurso que já estava quase perdido e reiniciamos os serviços de infraestrutura no bairro. Executamos a obra dentro do cronograma planejado, concluímos e aqui estamos, colhendo sorrisos. Por isso essa obra tem um significado especial para mim. Tenho ela como um filho”, destacou o prefeito, garantindo à população que novas linhas de ônibus passam a circular pelo local dentro do prazo de 30 dias.

Durante a solenidade, Edvaldo reiterou, ainda, seu compromisso de transformar a vida dos aracajuanos e enfatizou que a inauguração da obra do Coqueiral representa o encerramento de um ciclo na comunidade. “Melhorar a vida das pessoas trazer progresso e desenvolvimento é o que me motiva. Cada cidadão que aqui reside pode bater no peito e dizer que sua rua está calçada, com esgoto, iluminação, com acesso, saúde e dignidade. Agora, podem dar o endereço para seus familiares e amigos. Terminamos a obra do Coqueiral, mas vamos continuar trabalhando nas áreas onde as pessoas mais precisam. Esse é o nosso trabalho. Assumi um compromisso há 30 anos, quando larguei a Medicina para entrar na política e é esse compromisso que me move. Sei que o povo de Aracaju confia no nosso trabalho. Ninguém fez tanta obra como fizemos no passado, estamos fazendo agora e faremos mais no futuro”, frisou.

A obra

O projeto envolveu serviços de drenagem pluvial, terraplanagem, contenção, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e construção de passeios em 23 ruas. Também foi implantado o sistema de abastecimento de água de todas as vidas. Foram contempladas as travessas João Ribeiro e Lagoa Santa, as ruas João Ribeiro, Frei Enoque, Boa Vista, rua da Paz, Santa Bárbara, Divina Pastora, Santa Rita, Santo Crispim, Frei Paulo, São Roque e as de número 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 33.

Com a conclusão da última fase do projeto, a gestão municipal totaliza a implantação de infraestrutura em 140 ruas, hoje drenadas e pavimentadas, modificando os cenários e elevando a autoestima dos moradores. “Pode-se dizer que é um grande trabalho integrado que foi iniciado em 2007 e contempla todo o bairro. Hoje inauguramos uma parcela, mas a obra, como um todo, soma mais de R$ 20 milhões. É uma das obras mais significativas que a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira inaugura, até o momento. Os problemas de esgoto foram equacionados, implantamos mais de 13 km de esgotamento sanitário e pavimentamos todas as ruas. O prefeito começou, há 10 anos, e hoje finaliza”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Sérgio Ferrari.

Realização

Para quem reside no bairro Coqueiral e viveu momentos difíceis, a conclusão da obra representa a realização de um sonho. Como é o caso do segurança, José da Hora Filho. “Moro aqui há 22 anos e o sofrimento era grande. Tive que me mudar, durante um período, por conta das más condições do bairro. Sofríamos com enchentes, esgoto a céu aberto, além da poeira e da lama. Resolvi voltar quando Edvaldo, na sua outra gestão, nos disse que a obra sairia do papel. Ele começou, a obra parou, voltamos a sofrer, mas quando ele voltou para a Prefeitura, se comprometeu, aqui na minha porta, e hoje estamos aqui. Posso dizer que agora vivo no paraíso”, enalteceu o morador.

A funcionária pública Maria Selma Santos Silva também elogiou a obra. “A gente vivia na lama, na sujeira, os carros não chegavam na porta das nossas casas, era um sofrimento sem fim. Mas sempre confiei que Edvaldo ia honrar com seu compromisso. Hoje eu posso guardar minha moto na garagem, arrumar minha casa e viver com dignidade. Minha rua está um brinco de bonita”, comemorou a senhora que mora no bairro Coqueiral há 3 anos.

Estiveram presentes na solenidade a vice-prefeita Eliane Aquino, o deputado federal João Daniel, o deputado estadual eleito Zezinho Sobral, os vereadores Nitinho Vitale, Fábio Meireles, Jason Neto, Antônio Bittencourt, Bigode do Santa Maria, Isac Silveira, Zezinho do Bugio, Vinícius Porto, Anderson de Tuca e Dr. Gonzaga, o suplente de vereador Zé Valter, o superintendente da Caixa Econômica em exercício, Ricardo Miranda, além de todos os secretários municipais da Prefeitura de Aracaju e líderes comunitários.

Foto: Ana Lícia Menezes