FÁBIO: EDVALDO FOI FUNDAMENTAL PARA VITÓRIA DE BELIVALDO

06/11/18 - 15:45:15

O deputado federal Fábio Mitidieri declarou, nesta terça-feira (06), que o prefeito Edvaldo Nogueira “foi fundamental” para a vitória do governador reeleito Belivaldo Chagas em Aracaju. Ele ressaltou que “após a entrada de Edvaldo, o cenário eleitoral mudou a favor do governador na capital”. “Edvaldo deu ritmo e volume de campanha em Aracaju”, frisou.

“As pesquisas em Aracaju mostravam que o nosso candidato não estava muito bem. E, depois da entrada de Edvaldo, mudou o cenário, e Belivaldo ganhou na cidade nos dois turnos”, afirmou o parlamentar, salientando que a vitória de Belivaldo foi resultado de um “somatório de forças de vereadores, líderes comunitários, deputados”, mas “não se pode negar a importância de Edvaldo na campanha”.

Segundo Mitidieri, em entrevista à rádio 103 FM, “o prestígio do prefeito na sociedade, diante dos resultados da sua gestão, foi fundamental” na capital. Deputado federal mais votado do Estado, Fábio Mitidieri salientou não estar desmerecendo os demais, mas frisou que “reconhecer a importância dos amigos e aliados não é demérito”. “É correto e justo”, frisou.

“Grande capacidade administrativa de Edvaldo” – Ao fazer esta análise do pleito eleitoral, Fábio Mitidieri afirmou que Edvaldo faz “uma grande gestão, que está transformando Aracaju”. “É uma gestão pé no chão, honesta com a sociedade, com muitas obras e que já conseguiu fazer muito diante do que ele pegou da administração de João Alves. Edvaldo te uma grande capacidade administrativa. Ele vai se sair muito bem nestes dois últimos anos e vai vir forte para a sua reeleição”, avaliou.