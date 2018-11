Focco/SE realizará evento alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção

06/11/18 - 16:33:01

O Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco/SE) esteve reunido, na manhã desta terça-feira, 6, no Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), para discutir a realização de ato em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção (09/12). O evento deverá ocorrer no dia 12 de dezembro, no auditório da Corte de Contas.

“Ficou definido que haverá um evento e um chamamento da sociedade para o engajamento neste assunto que é tão relevante e de tanto interesse. Um dos aspectos deste engajamento é mostrar como a sociedade poderá participar junto de cada um dos órgãos de controle para ajudar no combate à corrupção”, afirmou o coordenador interino do Focco/SE e procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.

Além deste evento aberto para a sociedade, haverá um encontro com os gestores municipais, também em dezembro, para tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sobretudo, em relação à adequação de todos os municípios aos patamares de gastos com pessoal.

Estiveram presentes ainda na reunião do Focco, o presidente do TCE/SE, conselheiro Ulices Andrade; a delegada da Polícia Civil e coordenadora do Departamento de crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), Thais de Oliveira Lemos; os promotores de Justiça, Bruno Melo e Ana Paula Machado, o secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado, Eliziário Sobral; e a auditora da Controladoria Geral da União, Flávia Santana.

Focco/SE

Criado em 2015, o Fórum é formado por representantes dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e Especial de Contas, Tribunais de Contas da União e do Estado, além das Controladorias-Gerais da União e do Estado. As instituições atuam de forma integrada na busca de práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção.

Fonte e foto assessoria