GILMAR PROPÕE PL QUE ACABA COM IDA PARA RESERVA COMANDANTES

06/11/18 - 05:18:27

No uso na tribuna, na tarde desta segunda-feira, 5 de novembro, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Gilmar Carvalho (PSC), falou em apresentar um Projeto de Lei (PL), que acaba com a ida pra reserva dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

“Sergipe é um dos poucos estados da Federação, onde o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, e o comandante da Polícia Militar, ao saírem dos cargos que ocupam hoje, por vontade própria ou por exoneração, eles vão pra reforma, eles ganham um presente. Os atuais não, porque os atuais já chegaram lá e estão exercendo o mandato sobre a legislação atual. Mais para os próximos, entendo que esta Casa deve corrigir essa injustiça e esse privilégio”, afirmou o parlamentar.

Para Gilmar, é preciso propor a correção desse privilégio. “Nós vamos propor que se corrija essa injustiça e esse privilégio. Por que é o único setor da atividade pública sergipana, onde quem perde o cargo, ganha de presente a reforma”, finalizou o deputado.

Por Paulo Renan

Foto: César de Oliveira