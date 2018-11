Governo e Prefeitura alinham detalhes das obras de esgotamento e drenagem de Itabaiana

06/11/18 - 08:59:17

No início da tarde desta segunda-feira, 5, o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, recebeu, em seu gabinete, o prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, para alinhar questões relacionadas ao início das obras de drenagem pluvial e esgotamento sanitário do município.

“Esta é uma reunião com caráter institucional. O Estado quer fazer uma obra importante em Itabaiana e a Prefeitura Municipal, naturalmente, é quem manda em seu território. Estamos realizando essa reunião sob orientação de nosso governador Belivaldo Chagas com o objetivo de provocarmos um consenso entre os nossos técnicos e os técnicos da prefeitura para que a obra possa acontecer da melhor maneira possível”, explicou Olivier.

Valmir também demonstrou interesse em contribuir para que tudo transcorra bem. “Nós entendemos a importância dessa parceria. Queremos agradecer o convite do secretário Olivier que nos traz aqui para discutir a execução da obra. O município se coloca à disposição, para toda e qualquer situação, estaremos à disposição, não apenas eu enquanto prefeito, mas todos os servidores”.

O gestor municipal ainda reconheceu que o investimento chega em um momento propício e que trará melhorias para áreas básicas. “É uma questão ambiental, de saúde pública. Envolve muitas situações e vemos a necessidade da obra e a sua importância para Itabaiana, como seria para qualquer outro município”.

As obras serão executadas através do Programa Águas de Sergipe. Os recursos são provenientes de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), e o Banco Mundial.

O investimento resolverá o problema de drenagem que o município vem enfrentando nos últimos anos. As enchentes causadas pelas fortes chuvas deixarão de acontecer. Além disso, todo o esgoto da cidade será destinado à estação de tratamento de esgoto, que já está inaugurada e em funcionamento parcial. A destinação correta do esgoto é o primeiro passo para despoluição do Açude da Marcela, já que hoje o reservatório sofre degradação pelos dejetos que recebe.

Depois da reunião, ficou estabelecido que seria apenas aguardada a assinatura da ordem de serviço para que as atividades entrem em execução, o que deve acontecer o mais rápido possível. O ato de assinatura de ordem de serviço deverá acontecer em Itabaiana com a presença do governador Belivaldo Chagas.

Durante a execução das obras, alguns transtornos serão gerados, o que é inevitável. Ruas serão abertas a fim de que se torne possível fazer os reparos. Para minimizar os contratempos, as empresas contratadas executarão cada etapa por vez, evitando deixar muitas ruas interditadas. Para esclarecer à sociedade o que estará acontecendo, a Semarh provocará reuniões com entidades de classes e associações itabaianenses.

“Esse é um compromisso nosso, faz parte, inclusive, de uma imposição do Banco Mundial, para que nós possamos ter cautela e causar o menor transtorno possível. Afinal, passaremos por regiões de grande importância, que possuem lojas e até a própria feira livre”, pondera o secretário Olivier.

Fonte e foto: Ascom/Semarh