Mais um princípio incêndio registrado no Monte Carmelo

06/11/18 - 15:31:51

Mais um princípio de incêndio é registrado no Monte Carmelo, no município de Carmópolis

As informações passadas pelo radialista J. Pereira, no jornal da Fan 2º edição, são de que populares que passavam pela região no inicio da tarde desta terça-feira (06) avistaram os focos do fogo e imediatamente acionaram uma equipe da Brigada de Incêndio da Petrobras que chegou ao local e tenta debelar as chamas que já podem ser vistas ao longe.

Somente este ano já foram registrados pelo menos três princípios de incêndio na região que diariamente é frequentada por turistas e caçadores.

Foto e informações do radialista J. Pereira