NÚMERO DE INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO EM 2018 CRESCE CERCA DE 25%

06/11/18 - 15:59:57

Para evitar a incidência de incêndios, a população deve seguir as orientações da Corporação

Dados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) mostram que o número de ocorrências de incêndio em vegetação, atendidas pela corporação até outubro deste ano, já superaram o total registrado no ano passado. Os números são contabilizados a partir das solicitações por meio do telefone 193 e também por acionamentos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

As estatísticas mostram que foram 724 atendimentos até outubro, 147 a mais do que o total de ocorrências atendidas pelos bombeiros durante 2017, quando foram registrados 577 atendimentos de incêndio em vegetação. O atendimento das ocorrências é feito pelas equipes do CBMSE distribuídas em sete unidades operacionais, sendo três na Grande Aracaju e outras quatro instaladas nos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá.

Cuidados para evitar incêndios em vegetação

O Corpo de Bombeiros faz alguns alertas para prevenir a ocorrência de incêndios. A corporação alerta à população para que não queime resíduos em terrenos baldios, evitando assim que as chamas se propaguem para outras áreas. Os praticantes de ecoturismo devem evitar fogueiras próximas à vegetação e, ao deixar o local, devem verificar se as brasas estão apagadas. Se possível, enterre o material combustível que sobrou.

Além disso, mesmo que haja uma autorização para realização de queimadas, essas não devem ser realizadas em dias de muito calor ou vento. Nesse cuidado, também deve-se evitar o descarte de pontas de cigarro em lugares onde haja materiais inflamáveis.

Assessoria de Comunicação Social da SSP/SE