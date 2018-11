Operação Ludíbrio da Serra desarticula grupo que praticava golpes na internet

06/11/18 - 12:42:04

Foram presas 9 pessoas, sendo 7 em Itabaiana e 2 em Rondonópolis-MT

Nas primeiras horas desta terça-feira foi deflagrada uma operação no município de Itabaiana e no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, para prender uma associação criminosa que praticava golpes no site de vendas OLX. Segundo a investigação, os criminosos plagiavam anúncios de veículos após entrar em contato com o vendedor verdadeiro e, geralmente mudavam apenas os valores, para atrair a atenção de outros compradores. Então eles enganavam as duas pessoas e faziam com que as vítimas não tocassem no assunto de valores durante o encontro para ver o veículo e ao final o depósito ia para a conta de um deles.

“O número de vítimas não foi estimado ainda, mas o prejuízo é de mais de 400 mil reais. Através de levantamento que fizeram durante seis meses, quando eu ainda era delegada em Itabaiana, pudemos descobrir essa ação e que eles teriam ramificações em Sergipe (Itabaiana) e Mato Grosso (Rondonópolis)”, explicou a delegada de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, Lauana Guedes.

Foram cumpridos 9 mandados de prisão, sendo dois fora de Sergipe. Foram presos: Fábio Araújo dos Santos, Jessé Carvalho de Santana, Gabriel Calazans, Pedro Ivo Nascimento Dantas, Claudemir Santos do Nascimento, Tarcísio Pereira da Silva, Cristiano Carvalho, Maria Cláudia de Carvalho e Maycon Antônio de Carvalho Santos.

“Eles atuavam de diversas formas. O golpista se passava como vendedor para um e como comprador para outra pessoa, eles chegavam a ir ao cartório para reconhecer firma, a pessoa via o carro e ficava interessada em fechar negócio. O golpe se dava no momento da transferência do dinheiro, pois eles davam a conta de um deles”, explicou a delegada Lauana Guedes.

A ação coordenada pela delegada Lauana Guedes contou com mais de 30 policiais. A Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) auxiliou com uma equipe de local de crime. A Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) prendeu no Mato Grosso o líder da associação criminosa, Maycon Carvalho, e a mãe dele, Maria Cláudia. Maycon estava em posse de 9.850 reais no momento da prisão em Rondonópolis. No Mato Grosso, a Polícia Civil de Sergipe teve grande auxílio da Diretoria da Agência Central de Inteligência da PM-MT, que esteve com o Dipol desde o início da operação, além da Agência Regional de Inteligência do 4º Comando Regional da PM-MT e da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis-MT.

“Não ficou claro ainda se havia uma divisão efetiva de tarefas, o que havia era uma liderança, que era Maycon, responsável por conseguir as primeiras informações para plagiar o anúncio, ele fazia isso de lá do Mato Grosso mesmo junto com a mãe. Nesse grupo todos os envolvidos são parentes ou amigos. Por exemplo, Jessé é irmão de Maycon e Cristiano é primo deles. Quando o golpe era aplicado, eles dividiam o dinheiro ao final”, afirmou a delegada Lauana Guedes.

A delegada finalizou alertando a população para esse tipo de golpe, para que as pessoas sejam mais cautelosas ao fazer esse tipo de negociação pela internet, principalmente na hora do pagamento. “Antes de finalizar a negociação é bom conferir todos os dados, principalmente de conta bancária, e ter muito cuidado, nem tudo na internet é 100% seguro, se a pessoa pedir pra omitir dados desconfie, não depositem dinheiro na conta de terceiros, pois é aí muitas vezes que eles aplicam o golpe”, complementou Lauana Guedes.

Vale ressaltar que um dos presos, Jessé Carvalho, estava no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), pois tinha sofrido um acidente e foi encaminhado até lá. A Polícia Civil então foi até o hospital para cumprir o mandado. A delegada Lauana Guedes estará disponível para trazer mais detalhes sobre a Operação Ludíbrio da Serra na sede da Assessoria de Comunicação da SSP/SE, localizada em frente à praça Tobias Barreto, em Aracaju, a partir das 14 horas.

Fonte e foto SSP