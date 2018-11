Para festejar 40 anos, ADEMA lança em seu site o Portal da Transparência

06/11/18 - 08:11:43

Esta segunda-feira (5) é uma data especial para os usuários da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O órgão lançou em seu site oficial o Portal da Transparência, uma das ações de comemoração pelos 40 anos de fundação do órgão. Entidade entrou começou a funcionar em 12 de outubro de 1978.

“Nosso governador Belivaldo Chagas tem cumprido sua promessa em atuar com carinho no tema Meio Ambiente. A Adema festeja 40 anos de fundação, vamos ter uma comemoração até o final do ano, mas os compromissos deste governo com esta pasta é visível. É uma alegria poder oferecer ao cidadão todas as informações do nosso trabalho, mostrando respeito com os recursos públicos e para com o sergipano”, afirmou Gilvan Dias, Diretor-Presidente da Adema.

Para acessar o Portal da Transparência da Adema, o usuário deve acessar www.adema.se.gov.br e clicar no banner “Acesso à informação”. Lá o cidadão vai encontrar relatórios de atividades, relatório de diárias interestadual e relatório resumido de execução orçamentária.

Em paralelo ao lançamento do Portal da Transparência, a Adema trocou os HDs do Sistema Siga do órgão para melhor atender a população. Para isso, a equipe de TI trabalhou desde o feriado de finados para deixar o sistema funcionando corretamente.

Fonte e foto assessoria