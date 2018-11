PESCADOR DESAPARECE NO RIO SERGIPE APÓS EMBARCAÇÃO VIRAR

06/11/18 - 14:45:14

O pescador Valmir Barreto, 42 anos, desapareceu após o barco em que estava virar no Rio Sergipe, em Aracaju.

As informações são de que ele desapareceu após a embarcação em que ele estava, com sua mulher, identificada como Estela dos Santos Santana, 31 anos, virar no final da manhã desta terça-feira (06), próximo ao rio Vaza-Barris.

Estela não sabia nadar e por conta disso, Valmir segurou a mulher que conseguiu escapar. Já o pescador acabou desaparecendo nas águas ao tentar salvar a embarcação.

A equipe do Grupamento Marítimo (Gmar) do Corpo de Bombeiros realiza buscas e conseguiu localizar a canoa próximo ao Shopping Riomar. Já o pescador, ainda não foi encontrado