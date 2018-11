PROJETO DO REFIS E IPESPREVIDÊNCIA SERÃO VOTADOS NA QUARTA

06/11/18 - 13:07:10

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB) convocou os colegas parlamentares para a votação de projetos na próxima quarta-feira, 7.

Segundo ele, serão votados dois projetos: um que trata do Refis – Programa Especial de Negociação de Dívidas Estaduais e o outro trata de assuntos relacionados ao Ipesprevidência. Já o projeto relacionado ao Orçamento do Estado, deverá entrar na pauta de votação em dezembro.

“São projetos fáceis de ser votados, não são polêmicos. Nós temos que dar andamento na Casa em alguns projetos para quando chegar no próximo mês de dezembro, tratarmos exclusivamente no próximo ano, do Orçamento de 2019 para o novo Governo de Sergipe”, explica o presidente Luciano Bispo.

Foto assessoria

Por Aldaci de Souza