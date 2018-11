Saúde no Campo: Senar/SE firma parceria com Prefeitura de Campo do Brito

06/11/18 - 14:02:46

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE firmou acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Campo do Brito para realizar o Programa Saúde no Campo. O programa promove ações de prevenção do câncer de próstata e colo do útero, além da realização de exames preventivos.

O Programa Saúde no Campo acontece em Sergipe desde 2017 levando aos produtores e suas famílias informações sobre o câncer de próstata e câncer do colo do útero com atividades educativas e preventivas. Durante ação, são realizadas palestras e exames de PSA, toque retal e papanicolau, além de testes rápidos (hepatite B e C, HIV e sífilis).

O presidente do Senar/SE, Ivan Sobral, destaca que o programa obteve bons resultados desde a primeira edição. “Temos um caminhão adaptado para realizar os exames e ele se instala e os produtores e produtoras realizam os exames em um único dia. É uma ação que tem trazido bons resultados”, afirma.

O município de Campo do Brito receberá o programa pela primeira vez. A ação será realizada nos dias 14 e 27 de novembro no povoado Cercado. O prefeito Marcell Souza destacou a importância da ação.

“Ficamos muito honrados em firmar esse acordo com a Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe para no dia 14 atender 150 homens e 150 mulheres do campo mais especificamente do povoado cercado. Serão realizados exames preventivos com médicos e do equipe multidisciplinar e se algum caso for detectado terá todo o acompanhamento”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria