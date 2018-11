SEM FECHAR PORTEIRAS

06/11/18 - 00:01:00

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) tem conversado com aliados. Troca ideia sobre a formação de um Governo novo, mas se preocupa com o fechamento de suas contas. Tem quem considere que o fato de bater as contas não deveria ser preocupante, exatamente por se tratar do mesmo Governo, com o mesmo secretário da Fazenda. Poderia ser assim, mas com Belivaldo a coisa não funciona dessa forma. Quer revelar transparência porque não pretende jogar qualquer tipo de deslize para baixo do tapete.

Belivaldo Chagas mostra também que deseja ser a diferença na Administração. O estilo com que conduzirá a nova estrutura de Governo será clara, transparente, flexível a opiniões e aberta ao povo. Um detalhe dessa renovação no formato administrativo do Estado é que não haverá as chamadas indicações para comandar Secretarias de “porteiras fechadas”, como acontecia em outros Governos.

Em outras palavras, Belivaldo estará sempre presente em cada pasta, para evitar que as ordens e decisões internas passem despercebidas pela gestão central e fiquem sob domínio exclusivo daqueles que indicam. Em palavras mais simples: “quem mexeu a feijoada vai comer carne maciça, mas também roerá o osso se necessário”.

O formato de uma nova gestão também sugere a inexistência de grupos dominantes e/ou que não sigam a orientação do que fora projetado para um Governo que quer mostrar diferenças. A administração tem que ser afinada, bem conduzida, seguindo padrões de coerência entre todos os escalões, incluindo empresas e autarquias, independente do tamanho do voto de cada um. É extremamente “caduco” um único grupo político se sobressair, só porque em determinado momento exibiu força eleitoral e, diante disso, passar a ter todas as prioridades na Administração.

MARCIO E OS NÚMEROS

Marcio Macedo (PT) disse ontem que sobre as eleições de 2020 falou apenas que o PT tem que ser ouvido em qualquer discussão para o pleito municipal em Aracaju.

– Tem muita gente aperreada, que faz suas interpretações. Disse.

NÚMEROS ELOQUENTES

– Falei que o PT obteve números eloquentes, mostrou que saiu fortalecido e que seus candidatos tiveram os melhores percentuais de votos durante o pleito, disse Marcio.

Lembrou que Haddad obteve mais voto em Aracaju que o próprio Belivaldo.

REUNIÃO DE CÚPULA

Ontem pela manhã, na sede do partido, Eliane Aquino, Rogério Carvalho, Marcio Macedo e Silvio Santos tiveram reunião e falaram sobre política.

– Fizemos apenas uma avaliação da questão eleitoral, disse Marcio.

EDVALDO E ELEIÇÕES

Edvaldo Nogueira (PCdoB) repete que a eleição passou e ele já desceu do palanque: “não tem mais discussão sobre eleição comigo neste momento”, disse.

– Meu foco está todo em trabalhar por Aracaju.

DECISÃO SOBRE CLAUSULA

Está com o ministro Edson Fachin o processo sobre a Clausula de Barreira em Sergipe, onde o PDT não fez o quociente eleitoral e elegeu o deputado menos votado.

Se Fachin acatar, Marcio Macedo pode ser o eleito em lugar de Fábio Henrique (PDT).

SEM PREOCUPAÇÃO

O deputado eleito Fábio Henrique (PDT) disse que não está preocupado com esse processo, porque disputou as eleições dentro da regra do jogo.

Tem mais de 30 deputados nessa situação e o problema deve ocorrer na área eleitoral.

SEM RADICALISMO

Fábio Henrique viaja amanhã a Brasília para reunião da direção nacional, na qual estará Ciro Gomes. Fábio defende que não se faça uma oposição radica.

– Deixa isso para o PT. Ser oposição só por ser, não dá, disse.

A SUCESSÃO MUNICIPAL

Já ferve no interior a sucessão municipal. Em Estância, o deputado federal Valdevan Noventa diz que não vai lançar o filho como candidato a prefeito do município.

Mas quer a vice de Gilson Andrade…

CONVERSA COM ELIANE

Belivaldo Chagas (PSD) deve ter uma conversa com a vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT), apesar de ela achar que ele deve primeiro fechar esse ciclo.

Eliane acha que esse momento de fechamento é muito trabalhoso.

CONVERSAS NA ALESE

Menos frequente, mas ainda ativa, as conversas na Assembleia Legislativa para formação da Mesa Diretora: o deputado Zezinho Guimarães (MDB) está em campanha.

Mas o assunto ficará para mais adiante.

DANIELA GARCIA

Pessoas ligadas à Delegada Daniela Garcia anunciam que ela está animada para entrar de vez para a política. Teria se arrependido de não disputar vaga de deputada federal.

Seu nome aparece entre os possíveis candidatos à Prefeitura.

PCDOB E CLAUSULA

O PCdoB tomará uma posição, sobre a clausula de barreira, para se incorporar ao PPL – Pátria Livre – e PMN e atingir o quociente necessário.

Tem ainda a possibilidade de se incorporar a uma federação com o PSD e o PSB.

PENSA EM NOVA GERAÇÃO

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) disse ontem que no momento pensa em trabalho, mas tem político “que só pensa na próxima eleição”.

No momento eu também penso na nova geração.

ESTEVE EM SÃO PAULO

O deputado federal Valadares Filho (PSB) conversou ontem em São Paulo com o governador Marcio Franco (PSB), trataram sobre a situação do partido.

Ontem à noite, Valadares já estava de volta a Brasília.

HÁ UM DETALHE GRANDE

O PSB pode passar por mudanças de filiados em Sergipe, porque tem gente querendo adotar outro destino, em razão das prioridades nas escolhas de candidatos.

As perdas podem ou não ser expressivas.

NÃO TEVE O QUE ESPERAVA

O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) disse ontem que o partido não recebeu do grupo que fez coligação o que esperava em termos de apoio e voto.

Disse que isso estragou o projeto de chegar ao Senado.

SOBRE CANINDÉ

Há uma possibilidade de Heleno Silva ainda disputar a Prefeitura de Canindé do São Francisco. Mas vai se reunir com o grupo político sobre isso.

Mas falta muito tempo para que se dê vida a isso.

EDUARDO FALA POUCO

O senador Eduardo Amorim (PSDB) fala pouco sobre o momento político, mas aprova o Governo Bolsonaro. Ainda está à espera de uma definição do partido.

Aliados acham difícil Eduardo retornar à política.

Notas

Fachim nega habeas – O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou ontem medida liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. O político cumpre pena de seis anos de reclusão, em Curitiba (PR), por lavagem de dinheiro.

Extradição de Battisti – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) preferência ao julgamento do processo que trata de uma possível extradição para a Itália do ex-ativista Cesare Battisti. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália pelos crimes de terrorismo.

Arquiva inquérito – Segundo a Revista Voto, o Supremo Tribunal Federal (STF) arquiva inquérito que investigava ministro do TCU por delação da Odebrecht. O ministro Edson Fachin atendeu pedido da PGR, que não encontrou elementos que justifiquem manter apuração envolvendo Vital do Rego.

Equipe de Bolsonaro – O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou ontem a criação de 10 grupos técnicos de trabalho. Esses grupos reunirão especialistas para se inteirar sobre a situação de cada área no governo atual, de Michel Temer, e a formulação de propostas para a gestão futura, de Jair Bolsonaro.

Exagero em textos – Mendonça Prado diz que estão exagerando em textos que falam sobre ditadura de direita e autoritarismo. Esquecem ou omitem que a esquerda também produz autoritarismo e ditadura. E quando a esquerda esteve no Poder em Brasília ninguém teve essa preocupação. Bolsonaro foi eleito democraticamente e ponto.

Sobre aposentadoria – O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que será um “grande passo” se o Congresso Nacional aprovar, ainda em 2018, a mudança da idade mínima para aposentadoria nos setores público e privado. Há exceções, como nos casos de professores, policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde.

Conversando

Muito bom – O deputado reeleito Gilmar Carvalho retorna amanhã ao seu programa na TV-Atalaia. Ele já obteve alta do hospital.

Muita coisa – Felizola está atarefadissimo com o novo cargo: Chefe da Casa Civil. Tem muita coisa para resolver.

Aparece pouco – O senador eleito Alessandro Vieira (Rede) aparece pouco e ainda não circulou para agradecer os votos que obteve.

Criar problemas – As discussões sobre a sucessão municipal em 2020 já começa a criar problemas entre lideranças no Interior.

Sem clima – Fica claro que qualquer namoro político entre PT e PCdoB já chegou ao fim. Não há mais clima para que os dois partidos convivam juntos.

Tem certeza – O PT tem certeza que Edvaldo Nogueira (PCdoB) não trabalhou para a eleição de Rogério Carvalho (PT) ao Senado.

Em descanso – Maurício Pimentel, que trabalhou na campanha de Valadares Filho, está em descanso, mas fará campanha para candidatos a prefeito.

Fuso horário – Nesse período de horário de verãos apenas os vôos e os bancos mudam a rotina das cidades isentas do fuso horário.

Antecipa compras – Algumas lojas já estão decoradas com produtos natalinos. O apelo antecipa as compras para os presentes do Natal.