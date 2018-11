Vivo realiza oficinas gratuitas de terrários e cultivo de ervas medicinais

06/11/18 - 08:46:35

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 1º; as vagas são limitadas

Nos dias 10 e 24 de novembro, o Instituto Canto Vivo irá realizar oficinas gratuitas de terrários e cultivos de ervas medicinais em Aracaju. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas no Home Center Ferreira Costa, na ecoloja da ONG, localizada no primeiro piso.

A primeira oficina será a de terrário, ministrada pelo Lê Petit Jardin. Já no dia 24 ocorre a de ervas medicinais, com o coletivo Chá de Mato.​ No ato de inscrição será disponibilizada a lista de materiais que serão utilizados. As oficinas também serão realizadas no centro de compras, das 15h às 17h.

Confira a agenda completa da ONG acessando www.cantovivo.org. Para mais informações ligue (79) 3022-7090.

Canto Vivo

O Instituto Canto Vivo é uma organização não-governamental (ONG), com a missão de semear, de forma revolucionária, e pensar no meio ambiente associando-o à qualidade de vida e inclusão social, mediante a realização de projetos educacionais e ambientais voltados para a preservação vegetal de forma sustentável e participativa. Fundada em 2001 por ativistas ambientais em Aracaju (SE), a ONG se expandiu para São Paulo (SP), em junho deste ano.

A Canto Vivo já plantou mais de 1 milhão de mudas, distribuiu mais de 400 mil sementes e fez 915 intervenções ambientais e ministrou 200 palestras. As ações já beneficiaram 21 estados brasileiros.

Foto assessoria

Por Jéssica França