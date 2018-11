Ato Público reúne população em defesa da aposentadoria, dos direitos sociais e da democracia

07/11/18 - 13:21:04

Por Iracema Corso

Numa atividade cultural, com esquete teatral e batucada, trabalhadores e estudantes se reúnem em Aracaju, na Pça General Valadão, a partir das 15h desta quinta-feira (8/11), para a construção de um Ato Público em defesa da aposentadoria, da liberdade de expressão, da democracia, contra a repressão e contra cortes das políticas públicas de saúde e educação.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) convida trabalhadoras, trabalhadores e sindicatos filiados a participarem deste ato público que reafirma a necessidade de defendermos as instituições democráticas e os direitos dos brasileiros.

Diretor de Formação da CUT/SE e vice-presidente do SINTESE, Roberto Silva destacou que o Governo de Bolsonaro sinaliza para a continuidade do Governo Temer no que se refere a corte de direitos e entrega do patrimônio nacional, a exemplo do pré-sal, para a exploração de empresas estrangeiras.

O professor Roberto Silva relembra alguns dos prejuízos impostos pela Reforma da Previdência que Temer não conseguiu aprovar antes das eleições e que volta a ser discutida com o governo de transição de Bolsonaro: 40 anos no mínimo para se aposentar, mais dificuldade para aposentadorias rurais, aumento na idade mínima da mulher, entre outros.

“Além disso, após a Emenda Constitucional 95 (Teto dos Gastos) já se imagina um investimento reduzido na Educação, Saúde, Assistência Social, Ciência, Tecnologia e Segurança Pública. Como o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirma que será preciso fazer cortes no Orçamento, a população brasileira será bastante prejudicada com a redução das políticas públicas, portanto precisamos dialogar com a população”, avaliou o dirigente sindical.