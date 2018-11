Batalhão da Restauração passará a atender mulheres, diz capitão Samuel

07/11/18 - 13:49:12

O deputado Samuel Barreto (PSC), voltou a destacar o trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos, o Batalhão da Restauração, projeto idealizado pelo parlamentar, que atualmente presta assistência a 52 homens, sendo nove menores de 18 anos. O parlamentar anunciou que a expectativa é de abrir vagas para dependentes do sexo feminino nos próximos meses.

“A gente já trabalha em prol da recuperação de dependentes químicos há 2 anos, mas estamos comemorando efetivamente este mês, um ano de funcionamento com toda a equipe técnica e todo o trabalho. Já atendemos durante esse período mais de 200 pessoas, hoje estamos com 52 homens sendo acolhidos no batalhão 1. O batalhão 2 iniciou as reformas que terá a capacidade para mais 60 assistidos”, ressalta.

“A nossa previsão é de começarmos atender mulheres usuárias de drogas”, adianta acrescentando que os assistidos participam de palestras, cursos e outras atividades, numa chácara estruturada para o funcionamento, no município de São Cristóvão”, complementa.

Por Aldaci de Souza