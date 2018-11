Belivaldo Chagas prestigia posse do novo defensor público Geral de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas participou no final da tarde desta terça-feira, 06, da posse do novo defensor público Geral de Sergipe, José Leó de Carvalho Neto. A cerimônia ocorreu no auditório do Ministério Público do Estado de Sergipe. (MPE).

Eleito com 93% dos votos dos defensores públicos sergipanos e nomeado pelo governador Belivaldo Chagas, José Leó Neto assumiu o mandato para o biênio 2018/2020, em substituição a Jesus Jairo Almeida de Lacerda.

Na ocasião, Belivaldo Chagas, que foi defensor público, foi homenageado com o Colar de Honra ao Mérito da Defensoria Pública Estadual. A honraria é destinada a autoridades que prestaram relevantes serviços à instituição.

O governador afirmou que não poderia deixar de prestigiar a posse do colega defensor, como também reforçar os laços estreitos de relação de amizade existentes entre o Governo e a Defensoria, como sempre tem sido nos últimos anos.

Ele fez questão de cumprimentar a todos na pessoa do pai do defensor, o jornalista Leó Filho. “Fico feliz e emocionado em ver você aqui hoje, vendo seu filho assumir o cargo de defensor Geral. Você é um amigo querido e fiel”, salientou Belivaldo Chagas.

O governador destacou ainda a seriedade dos defensores que ora deixava o cargo e o que assumia, ressaltando a importância da Defensoria Pública na defesa dos interesses da sociedade sergipana. Ele também agradeceu a homenagem que recebeu da instituição.

Ao tomar posse, José Leó Neto agradeceu ao defensor Jesus Jairo Almeida que deixava o cargo e destacou a importância do trabalho da instituição em defesa das pessoas mais carentes, resgatando a dignidade delas.

Ele destacou que a Defensoria tem um índice de 95% de resolução dos casos, o que representa uma economia de recursos para os cofres do Estado. “Precisamos fortalecer a Defensoria Pública. Somos uma instituição que, sem lupa, enxergamos aqueles que estão coisificados. Precisamos nos unir e ajudar o povo carente”, concluiu.

Biografia

José Leó Neto é natural de Aracaju, formado em Direito pela Universidade Tiradentes (UNIT) e pós-graduado pela Master Federal Law do Rio de Janeiro. Com pouco tempo de formado, foi advogado da Universidade Tiradentes (UNIT) e coordenador do Escritório Modelo da referida instituição.

Ocupou o cargo de coordenador do curso de Direito da UNIT em Estância e professor universitário do curso de Direito no Pólo Aracaju.

Antes de ser aprovado no concurso para Defensor Público, José Leó foi delegado da Polícia Civil. Como defensor atuou nas Comarcas de Itabaiana, São Cristóvão e na 4ª Vara Criminal de Aracaju. Foi membro do Conselho Superior por dois mandatos e defensor público auxiliar no Gabinete do então Defensor Público Geral, Jesus Jairo Almeida de Lacerda, quando assumiu como Subdefensor Geral.

Atualmente é lotado no Juizado Criminal de Violência Doméstica e membro do Núcleo de Flagrante Delito e Acompanhamento a Presos Provisórios.

Presenças

A cerimônia de posse contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo; procurador geral do Ministério Público do Estado, José Rony Almeida; presidente do Tribunal de Justiça, Cezário Siqueira Neto; e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Henri Clay Andrade.

Foto André Moreira