Cine Somese tem casa lotada com a exibição do filme ‘Sete Vidas’

07/11/18 - 13:38:58

Com entrada gratuita e com direito a pipoca e refrigerante, o Cine Somese foi sucesso de público durante a exibição do filme ‘Sete Vidas’, na noite desta terça-feira, 6, no auditório da Instituição. Médicos, estudantes de medicina, psicólogos, entre outros prestigiaram o evento promovido pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese). Após a exibição do filme foi realizado um debate sobre o tema abordado, além de sorteio de DVDs e livros.

O filme ‘Sete Vidas’ de 2008, dirigido por Gabriele Muccino, conta a história da vida secreta atormenta de Ben Thomas, vivido pelo ator Will Smith. A fim de encontrar a redenção, ele se propõe a mudar a vida de sete pessoas desconhecidas e ao longo de sua jornada conhece e se apaixona por uma paciente cardíaca chamada Emily.

A estudante do 1º período de medicina, Júlia de Almeida, prestigiou pela primeira vez o Cine Somese por indicação dos colegas e afirmou que adorou o evento. “Temos a oportunidade de conhecer o Cine Somese, aproveitar para interagir com a turma e relaxar um pouco por conta da pressão da faculdade”, destacou Júlia.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, se sente feliz a cada edição do Cine Somese pelo sucesso de público e enfatiza que o papel da Instituição é também poder levar entretenimento. “Acreditamos que a exibição dos filmes uma vez por mês é um admirável momento tanto para a classe médica, como também, para as outras profissões. As pessoas assistem ao filme e logo em seguida realizamos um debate que é muito produtivo”, comentou Dr. Aderval.

O Dr. Anselmo Fontes, que está à frente do Cine Somese destaca que o evento já está consolidado e a cada edição a frequência das pessoas aumenta. “A sala está sempre lotada com estudantes de medicina, psicólogos, médicos e advogados. O principal não é só assistir ao filme, e sim, a realização do debate no final onde todos interagem sobre o tema abordado”, explanou Dr. Anselmo.

Pela segunda vez, a Dra. Sônia Lima Marcena, prestigiou o Cine Somese e admira a iniciativa da Somese. “Esse encontro é uma excelente oportunidade de interação com os colegas que não vemos todos os dias”, expôs a Dra. Sônia.

Matéria e Fotos: Ascom Somese