Correios já se prepara para a Black Friday no dia 23 de novembro

07/11/18 - 14:41:00

Nesta quarta-feira (7), os Correios lançaram sua campanha interna de preparação para a Black Friday, o maior evento anual do comércio eletrônico. Atualmente, a empresa distribui, diariamente, 1,2 milhão de encomendas em todo o país. Mas, nos próximos dias e até o Natal, estima-se que o número de objetos entregues possa chegar até a 2 milhões por dia.

Para marcar a contagem regressiva para a Black Friday, os Correios implementaram, em seu portal na internet, um contador para o dia D da ação, que acontece no dia 23 de novembro. Além disso, o portal irá destacar empresas que trabalham em parceria com a estatal durante o evento.

Reorganização – Após um intenso trabalho de reorganização de da área operacional, realizado ao longo de todo o ano, a empresa retomou seu padrão de qualidade, alcançando os melhores índices desde 2012. Atualmente, a cada 100 encomendas entregues pelos Correios, 98 chegam ao seu destino rigorosamente no prazo. No caso das encomendas internacionais, essa qualidade chegou a 98,5% no mês de outubro.