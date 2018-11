CPI da Saúde ajudou para o afastamento da direção do Cirurgia

07/11/18 - 16:18:28

por Henrique Matos

“Tenho certeza que a CPI da Saúde contribuiu muito para esse pedido do Ministério Público de afastamento da direção do Hospital de Cirurgia”, defendeu o vereador Jason Neto (PDT), na sessão de hoje (07). Ele justificou que os vereadores que compõem a CPI procuraram o Ministério Público (MP) e entregaram documentos importantes para compor o pedido à Justiça de afastamento da diretoria.

Jason lembra que fez um pronunciamento na manhã de terça (dia 6), cobrando um posicionamento do Ministério Público, e no mesmo dia a Justiça determinou o afastamento da diretoria. “Parabenizo o Juiz da 7ª Vara Cível de Aracaju, Aldo Albuquerque de Melo, que determinou o afastamento de toda a direção do Hospital de Cirurgia, à pedido do Ministério Público Estadual. Os motivos expostos na determinação judicial passam pelo mal uso do dinheiro público, e para o juiz os fatos são estarrecedores”, destacou o vereador.

A interventora do Hospital de Cirurgia será a gestora Márcia de Oliveira Guimarães, que assumirá o comando do Hospital por doze meses, podendo ser renovado. Ela terá três meses para apresentar à Justiça uma nova estrutura administrativa e financeira. Na ação do Juiz, existe fortes indícios de crimes como: peculato, formação de quadrilha e má gestão.

“Foi pela CPI que descobrimos os altos salários, foi depois que houve a redução; também existia o uso político dentro do Hospital; o emprego para as famílias dos diretores. Agradecemos também ao Ministério Público e sabemos que há uma esperança dos moradores de Aracaju para acreditamos que a Saúde irá melhorar. Não se pode admitir que pessoas continuem morrendo, que aparelhos fiquem quebrados, desvio de recursos, entre outras coisas erradas. A CPI da Saúde foi vitoriosa! Nós vamos nos unir a interventora, vamos municiar ela de informações conseguidas pela CPI da Saúde. E olhe que são informações cabeludas”, afirmou o vereador Jason Neto.