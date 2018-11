Em nota, Secretaria Justiça e Sindpen lamentam a morte de Luciano Nery

07/11/18 - 05:50:52

Morreu no inicio da noite desta terça-feira (06) Luciano Nery, 37 anos, presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais de Sergipe (Sindpen).

Em nota, a Secretaria de Justiça e o Sindpen lamentam a morte de Luciano e informa que a polícia civil irá investigar a causa da morte.

Ainda segundo a nota, Luciano Nery foi encontrado sem vida em sua própria casa. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da morte.

Luciano Nery ocupava o cargo de diretor-presidente do Sindpen e disputaria a reeleição com a chapada “Persistir para Conquistar”. Ele também já foi diretor financeiro do Sindpen e ingressou no sistema prisional em 2002, por meio de concurso público. Luciano Nery tinha 37 anos e deixou três filhos.

A gestão de Nery à frente do Sindpen e as frequentes negociações com o Governo do Estado resultaram em diversas conquistas para a categoria, a exemplo da realização do concurso público, a aquisição de equipamentos de proteção individual e o estabelecimento de parcerias com empresas privadas para oferta de serviços aos agentes prisionais.