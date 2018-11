II Corrida do Batalhão de Choque da PM acontece dia 22 de dezembro

07/11/18 - 15:31:22

Após a competição haverá sorteio de brindes e a premiação dos primeiros lugares

O Batalhão de Polícia de Choque lança a 2ª edição da Corrida do Choque. A competição será realizada em comemoração ao 39º Aniversário da unidade especializada da Polícia Militar. O evento acontece no dia 22 de dezembro e a largada será iniciada às 16h, no Calçadão da Praia Formosa, no bairro 13 de Julho, em Aracaju.

A corrida é aberta ao público em geral, com vagas são limitadas e os interessados podem escolher entre três percursos: 3 km, 5 km e 10 km.

O evento também contará com corridas especiais demonstrando o trabalho de preparação física dos agentes do Batalhão. As inscrições podem ser realizadas na loja de suplementos para atividades físicas localizada em frente à sede da unidade, localizada na rua Castro Alves, no bairro Luzia, na capital sergipana.

Para profissionais de Segurança Pública o valor da inscrição é de R$ 60; para os aprovados nos concurso deste ano para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Agente Prisional, R$ 65; e para os demais interessados em participar, R$ 70. Após a competição haverá sorteio de brindes e a premiação dos primeiros lugares.

Fonte e foto assessoria