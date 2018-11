O Tempo Não Para- Emílio (João Baldasserini) e Samuca (Nicolas Prattes) já foram parceiros na Samvita, mas o jogo virou! O advogado passou por cima do empresário

Emílio (João Baldasserini) e Samuca (Nicolas Prattes) já foram parceiros na Samvita, mas o jogo virou! O advogado passou por cima do empresário e a rivalidade aumentou ainda mais porque agora ele está de casamento marcado com Marocas (Juliana Paiva), a ex de Samuca. Tenso!