PDT DEVERÁ FORMAR BLOCO NA CÂMARA COM PCdoB, PSB e PV

07/11/18 - 15:26:21

Reunidos na tarde desta quarta-feira (07) os deputados federais e senadores do PDT, junto com a direção nacional do Partido e com a presença do líder Ciro Gomes, ficou decidido que o PDT fará oposição responsável ao Governo de Bolsonaro, tendo uma linha de independência e combatendo tudo que venha de encontro a história do trabalhismo e do desmonte do Estado Brasileiro.

Segundo o deputado federal eleito, Fábio Henrique (PDT), que participou do encontro, o seu partido deverá formar um bloco com outras legendas, a exemplo do PSB, PCdoB, PV e outros, para fazer uma oposição construtiva, apresentando soluções para os problemas do Brasil.