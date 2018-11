PM e Detran reativam serviço de recolhimento de animais em rodovias sergipanas

07/11/18 - 08:24:48

Com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito e preservar vidas o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em convênio com o Detran/SE, reativou o serviço de recolhimento de animais que circulam soltos nas rodovias estaduais.

Em dois meses de retomada da atividade do caminhão boiadeiro, o BPRv já contabilizou a mais de 53 animais de médio e grande porte apreendidos, em aproximadamente 300 quilômetros de rodovias sergipanas.

Somente na manhã desta segunda-feira, 6, onze animais foram recolhidos na Rodovia SE-100, entre as cidades de Pirambu e Barra dos Coqueiros.

Todos os espécimes capturados foram levados para o curral administrado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) da Prefeitura de Aracaju, onde aguardam o comparecimento dos seus proprietários para que sejam adotadas as providências legais.

O comando do Batalhão de Polícia Rodoviária recomenda que os motoristas trafeguem com atenção, principalmente no período noturno, quando a visibilidade da via é reduzida.

Para acionar o serviço de captura de animais abandonados nas rodovias estaduais, basta ligar para o Ciosp através do número 198.

Fonte e foto PM