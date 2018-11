PREFEITO PINÓQUIO VIVE NO MUNDO DA ILUSÃO, AFIRMA EMÍLIA

07/11/18 - 05:16:32

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota) voltou a fazer duras criticas a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) devido a falta de comprometimento com a saúde e a segurança dos usuários de saúde da cidade.

De acordo com a parlamentar, a realidade da cidade de Aracaju é nua e crua, a ficção está no mundo do prefeito Edvaldo Nogueira que pratica a ilusão e a mentira aos aracajuanos.

“A ficção está com o prefeito Pinóquio Edvaldo Nogueira, e ainda fica vereador defendendo a gestão dizendo que está linda e maravilhosa. Senhor Prefeito pare de brincar com a vida das pessoas e festejar nas horas erradas. Vá trabalhar, respeite o povo de Aracaju. Seja humano”, finalizou.

Da assessoria