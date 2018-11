Secult abre edital para doação dos instrumentos de sopro da ORSSE

07/11/18 - 09:06:32

Um total de 38 instrumentos será doado para cinco bandas filarmônicas sergipanas mediante os critérios de seleção previstos em edital

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) torna público o edital de concurso para seleção de bandas filarmônicas do prêmio Leozírio Guimarães de apoio a bandas de música 2018 que receberão, por meio de distribuição gratuita, os instrumentos musicais de sopro da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE). Somente bandas filarmônicas sergipanas privadas, sem fins lucrativos, poderão participar da seleção. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até 15 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Com um total de 38 instrumentos de sopro, as quatro primeiras contempladas receberão nove instrumentos e a quinta receberá um kit contendo uma clarineta e um saxofone. As inscrições serão efetivadas mediante entrega de documentação em envelopes lacrados, no Setor de Protocolo da Secult, localizada na Rua Vila Cristina, nº 1051, Bairro 13 de Julho, em Aracaju. O resultado final será divulgado no dia 04 de janeiro de 2019.

Lista dos Instrumentos de Sopro

4 Bombardinos/ Euphonium em Sib, 4 Bombardões Tuba ¾ em Sib, 5 Clarinetas 17 Chaves em Sib, 6 Anéis em Resina ABS, 5 Saxofones Alto em Mib, 4 Saxofones Tenor em Sib, 4 Trompetes em Sib, 4 Trombones de Vara em Sib, 4 Flautas Transversas em Dó e 4 Trompas Cromáticas em Fá/Sib.

Para mais informações acesse o edital em www.cultura.se.gov.br ou através do telefone 3198-7822.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação