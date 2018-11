SINTAX: REPRESENTANTE PEDE APOIO E DESTACA O NOVEMBRO AZUL

07/11/18 - 16:10:00

Representante do Sintax pede apoio e destaca o Novembro Azul no combate ao câncer de próstata

por Abrahão Crispim

O representante Sintax, Jerson Ferreira da Silva fez uso da Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta quarta-feira, 7, para pedir apoio e destacar a relevância do Novembro Azul na prevenção ao câncer de próstata.

O motivo da ida do representante foi abordar a situação do taxista Clean Silva Santa Rita, onde há mais de cinco anos, se encontra com câncer de próstata e também solicitar apoio financeiro. Durante o pronunciamento, Jerson Taxista destacou que a doença afeta muito a autoestima dos homens e defendeu o voluntariado e mais atenção às pessoas com câncer e a seus familiares.

Sobre o Novembro Azul, Jerson Ferreira realçou a necessidade de combater o câncer de próstata e demais tipos com mais cuidados preventivos em relação à saúde. Jerson Taxista também cobrou mais participação dos vereadores e da sociedade, além da integração dos poderes públicos e das entidades, nos eventos que trabalham a conscientização e a escuta de quem enfrenta a doença. “Por que precisamos nos preocupar com essas datas e com o atendimento a quem tem câncer e seus familiares? Porque temos que continuar a incentivá-los a ter amor pela vida”, conclui.

Foto: César de Oliveira