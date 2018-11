Acessibilidade é tema de reunião entre o vereador Lucas Aribé e Setransp

08/11/18 - 10:22:47

O vereador Lucas Aribé (PSB), acompanhado do presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise), Railton Correia, e da Associação Sergipana dos Deficientes Visuais (ASDV), Jossivaldo Silva, se reuniram na tarde dessa terça-feira, 6, com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), Alberto Almeida, para discutirem sobre acessibilidade comunicacional no transporte coletivo de Aracaju.

Os principais assuntos abordados na reunião foram a inserção de alerta sonoro no validador da passagem e a inclusão de todas as empresas que integram o sistema de transporte público de Aracaju no aplicativo CittaMobi, possibilitando o acesso dos usuários a quaisquer linhas e itinerários de interesse.

Segundo Aribé, a realização da reunião é uma demanda que surgiu na 6ª Semana Aracaju Acessível, visando melhorias na acessibilidade dos transportes públicos da capital. “O encontro foi extremamente positivo e o presidente do Setransp se colocou à disposição para atender as demandas trazidas até ele, inclusive já buscou alguns contatos para viabilizar a questão do alerta sonoro nos ônibus, além de se mostrar interessado como parceiro da acessibilidade”, destacou Lucas.

De acordo com o presidente da ASDV, Jossivaldo Silva, a reunião foi importante porque mostrou a preocupação do vereador Lucas com a causa da pessoa com deficiência e a interação com as entidades na busca dos direitos. “Saímos do Setransp com o sentimento positivo e percebemos a boa vontade do seu presidente em resolver as pendências rapidamente”, enfatizou Jossivaldo.

Fonte e foto: Ascom/Lucas Aribé