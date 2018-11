BNB destina R$ 3,9 milhões para 14 projetos de desenvolvimento territorial

08/11/18 - 08:53:45

Projetos foram selecionados em edital e contarão com recursos do Fundeci

O Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste, divulgou o resultado da etapa Seleção de Propostas do Edital 01/2018 – Desenvolvimento Territorial – Soluções Inovadoras para Implementação do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. Cerca de R$ 3,9 milhões serão aplicados em 14 projetos selecionados para investimentos na área de atuação do BNB (Nordeste e norte do Espírito Santo e de Minas Gerais).

A seleção consistiu na análise dos projetos com base em aspectos técnicos, orçamentários e documentais. A gerente do Ambiente de Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa, Leanne Araújo, destaca o acompanhamento feito junto às propostas. “O Banco participa mediante a concessão de apoio financeiro e, durante toda a execução, se reserva ao direito de acompanhar o seu desenvolvimento, com visitas técnicas, avaliações e verificações da aplicação do investimento”.

O edital terá prazo de vigência de um ano, a contar do dia 25/10/2018, prazo no qual os convênios deverão ser formalizados. O resultado está disponível no portal bnb.gov.br/aviso-etene-fundeci.

Desenvolvimento Territorial

O objetivo do Edital 01/2018 é proporcionar aos projetos selecionados apoio financeiro não reembolsável, com recursos do Fundeci, para o desenvolvimento e a difusão de soluções inovadoras e sustentáveis que respondam aos principais desafios enfrentados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) do Banco do Nordeste.

Sergipe

Um projeto voltado para o desenvolvimento da bovinocultura leiteira foi selecionado em Sergipe: “Ações Inovadoras na Bovinocultura Leiteira no Território Sergipe 2”, elaborado pela Associação para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Social.

