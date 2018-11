EMÍLIA: A VONTADE POPULAR ME QUERIA DEPUTADA FEDERAL

08/11/18 - 05:17:33

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), durante entrevista no programa Resumo Geral, apresentado por Fernando Cabral, na Rádio Jornal AM 540, nesta terça-feira, 6, respondeu entre outras perguntas sobre aclamação popular dos aracajuanos para que lance uma pré-candidatura a Prefeitura de Aracaju. Entretanto, pontuou que momento é de agradecer aos 34.805 aracajuanos que lhe confiaram o voto na capital como candidata a deputada federal, mas não descartou a possibilidade.

“Desde o dia da apuração nos quatro cantos da cidade ouvimos esse desejo da população. Foi uma bela votação e sem dúvida um reconhecimento lindo do aracajuano ao nosso trabalho. Porém, ainda é cedo para qualquer decisão, mas claro que se for da vontade de Deus quem vai dizer o que quer é o povo, serei apenas um instrumento. Vejo que na verdade os cidadãos ficaram indignados com a legislação eleitoral e o fato da legenda não respeitar a vontade popular que me queria Deputada Federal”, disse Emília.

A parlamentar voltou a destacar que o momento é de muito trabalho e que continuará defendendo os aracajuanos que precisam de respeito e a certeza de que seus direitos sejam verdadeiramente assegurados.

“Continuarei de forma exaustiva cobrando e fiscalizando as ações do Executivo, sou uma funcionária do povo. E faço um pedido ao prefeito Edvaldo Nogueira que parece de brincar com a vida das pessoas e vá trabalhar. Pare de dizer que está tudo lindo maravilhoso na cidade e vá ver de perto as necessidades do povo da cidade da qualidade de vida que ele tanto prega”, finalizou.

Ascom