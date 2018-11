Feira da Agricultura Familiar da Seidh movimenta bairro São José

08/11/18 - 16:03:35

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 08, moradores do bairro São José e adjacências marcaram presença no pátio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seidh). A cada quinze dias, eles vão até o local para participar da Feira da Agricultura Familiar (FAF) e adquirir verduras, frutas e legumes fresquinhos e sem agrotóxico. A iniciativa reúne produtores de vários municípios, ofertando produtos saudáveis e com preços acessíveis.

“Um dia antes, quando vejo a faixa na porta informando que terá a feirinha, já me programo. São produtos maravilhosos, nutritivos e levo de tudo para minha família. Toda quinzena participo. Já tenho até amizade com os feirantes queridos”, comentou a aposentada Maristela Santiago.

A Feira de Agricultura Familiar foi criada em 2010 pelo Departamento Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Seidh (DSAN), em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). São beneficiadas cerca de 500 famílias que vivem do campo em todas as regiões de Sergipe. O objetivo é promover a inclusão social e produtiva, e segurança alimentar e nutricional gerando renda para esses produtores, fortalecendo a agricultura familiar de Sergipe.

“Contamos com a participação de 20 agricultores dos municípios de Lagarto, Estância, Areia Branca, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, São Cristóvão e Riachuelo. Em semanas intercaladas, a Feira acontece no Parque da Sementeira e na UFS São Cristóvão. Contamos, também, com 23 pontos em 18 municípios. A venda é direta, sem atravessadores”, apontou Lucileide Rodrigues, diretora do DSAN/Seidh.

A produtora de Areia Branca, Helen da Rosa Vieira, participa da Feira desde a criação. Ela relata a Agricultura Familiar faz a diferença na vida de sua família. “Através dela, minha condição de vida melhorou bastante. Posso dar uma educação melhor aos meus filhos. Além disso, através da Feira, posso passar conhecimento para os consumidores sobre a nossa cultura”, disse.

A Feira de Agricultura Familiar da Seidh também atraiu pessoas de outros bairros. Pela primeira vez participando, a dona de casa Hilba Antunes, que mora no bairro Suíssa, elogiou a qualidade e o preço dos produtos. “Fiquei sabendo da Feira pelo jornal e vim conhecer. Adorei. É muito importante ter locais como esse para comprar produtos orgânicos com preços bem acessíveis. Estarei na próxima também”, falou.

Fonte e foto assessoria