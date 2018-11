Mesmo com a cassação, Talysson de Valmir será diplomado em janeiro 2019

O deputado eleito Talysson de Valmir (PR), filho do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e que obteve 42.046 votos, sendo o mais votado, teve seu mandato cassado por maioria do pleno do Tribunal Regional Eleitoral.

Mesmo com a cassação, Talysson será diplomado no dia 1º de janeiro de 2019, uma vez que a defesa do então candidato eleito, ingressou com o pedido de embargos de declaração, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE).

Na manhã desta quinta-feira (08), o secretário do Judiciário do TRE-SE, Marcos Vinícius Linhares, disse em entrevista ao jornal da Fan que Talysson poderá ainda recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral. “Depois desse recurso, a defesa ainda poderá recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e enquanto todos os recursos não forem finaliza dos a corte entende que o deputado eleito pode exercer seu mandato”, disse o secretário.

Talysson de Valmir foi acusado de abuso de poder econômico, após uma inauguração no povoado Carrilho, em Itabaiana.