OBRA PROMETIDA DA MATERNIDADE MUNICIPAL É FAKE, DIZ AMINTAS

08/11/18 - 05:25:41

Na manhã desta quarta-feira, 7, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para mostrar mais uma promessa de campanha não cumprida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

O parlamentar deu início a sua fala no Pequeno Expediente apresentando o que chamou de “mais um capítulo da série ‘As mentiras de Edvaldo Nogueira’”. Em vídeo, Amintas exibiu mais uma promessa do prefeito. Desta vez, em relação à maternidade municipal que seria construída no bairro 17 de Março.

As imagens mostravam um espaço demarcado, coberto por um extenso matagal, diferente do que parecia ser diante da fala do gestor, que afirmava ter recursos garantidos para concluir o projeto.

“Não tem ninguém fazendo nada naquele espaço! Nada! Mais uma mentira do prefeito Edvaldo Nogueira! Se as mulheres do Santa Maria esperarem essa maternidade pra parir, não sei com quantos anos esses meninos vão nascer. Alguém tem dúvida de que essa é mais uma mentira contada pelo prefeito? Alguém? Dou-lhe uma! Atenção aliados! Dou-lhe duas! Ninguém? Dou-lhe três! Mentiroso o prefeito Edvaldo Nogueira! Tá aí, essa é a gestão Edvaldo Nogueira!”, criticou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.