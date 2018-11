OBRAS PARA MALHADOR E ITABAIANINHA SÃO GARANTIDAS POR ANDRÉ

08/11/18 - 14:41:30

Obras para Malhador e Itabaianinha são garantidas por André Moura

Em audiência nesta quarta-feira (07), na Liderança do Governo no Congresso, o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Rodrigo Dias, e o deputado federal André Moura (PSC/SE) atenderam a prefeita de Malhador, Elayne de Dedé, e o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo. Os gestores municipais deliberaram sobre o esgotamento sanitário em Malhador e a conclusão das obras para o sistema de abastecimento de água na zona rural de Itabaianinha.

Malhador – O projeto faz parte do processo de saneamento básico que visa dar mais qualidade de vida à população. As obras de esgotamento sanitário iniciaram há 12 anos, mas com o crescimento da população é necessário aumentar sua abrangência. Atualmente contempla 85 % do território. “Depois da visita técnica, em julho, Rodrigo Dias assumiu o compromisso de atender 100% da sede do município. Mas isso só foi possível através do trabalho de André que conseguiu o aditivo junto à Funasa” declarou Elayne.

Itabaianinha – O sistema de abastecimento de água da zona rural era mais uma obra considerada perdida por conta das gestões anteriores terem desrespeitado os prazos. Mas graças ao trabalho de André Moura no órgão, a obra está revalidada e em andamento. Ao total, serão beneficiados 13 povoados com água encanada. “Vamos conseguir abastecer mais de 1.500 casas da zona rural. É o maior projeto de abastecimento da cidade, vamos levar água às pessoas que tanto sofrem com sua falta. Todo o mérito é de André Moura”, afirmou Danilo.

O deputado agradeceu o reconhecimento dos prefeitos e afirmou que quando se trata dos interesses de Sergipe seu trabalho é incansável. “Meu dever como parlamentar é representar os sergipanos e defender seus interesses”, disse André.

